San Giorgio del Sannio – Futuro Uccp, chiesto un tavolo tecnico all’Asl

Come da attese, dopo l’sos lanciato dai medici di medicina generale, la rete di sindacati e associazioni per la tutela dell’ex Uccp ha chiesto un incontro formale all’Asl.

L’istanza è indirizzata al direttore generale dell’Asl Volpe, al direttore sanitario dell’Azienda De Fazio e alla direttrice del Distretto sanitario di San Giorgio del Sannio Giangregorio.

Rilanciando l’appello dei camici bianchi – che hanno sottolineato il rischio di tagli agli orari, e di rimando al personale, per via della carenza di medici – la rete di sigle ha richiesto la convocazione di un tavolo tecnico per “il mantenimento e il rafforzamento delle attività svolte dal servizio Uccp di San Giorgio del Sannio”.

Nel documento si richiamano i risultati della raccolta firme dello scorso novembre e i numeri legati alla continuità assistenziale degli ultimi otto anni, dai 32mila utenti del 2015 agli oltre 110mila del 2022.

