Agenti della Squadra Volanti hanno denunciato all’autorità giudiziaria due uomini residenti nel capoluogo per furto aggravato in concorso di uno smartwatch. Una pattuglia della Polizia di Stato, alle ore 19.15 circa, è intervenuta presso un negozio di telefonia sito nel rione ferrovia a seguito di richiesta del proprietario il quale segnalava che, poco dopo le 17, due individui, entrati nel negozio con il pretesto di acquistare della merce, si erano appropriati di un orologio esposto in una delle vetrine.

