“Siamo stati protagonisti vincendo sul territorio contro i giganti. Il risultato di Stati Uniti d’Europa a Benevento è il più alto d’Italia, un miracolo. Un risultato fondamentale anche se in ambito nazionale non è stato raggiunto il quorum. Peccato per Renzi. Ma da questo risultato viene fuori un segnale forte per ricostruire un progetto di centro determinante, per un progetto di aggregazione, che superi protagonismi, egoismi e litigi. Sono disposto a ritirare la querela a Calenda, che pure ha detto cose menzognere, se accetta di tornare a dialogare e dico che la sinistra senza centro, con la destra che ha Forza Italia, gioca solo a perdere. La sinistra non vince senza un’area centrale, creando un’alleanza. Invece con noi si è protagonisti e sul territorio si vince. Noi non ci fermeremo a guardare”.

Il ragionamento del Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, come interpretazione politica delle cifre di consenso emerse per le Europee con il partito mastelliano primo nel capoluogo sannita e la candidata Alessandra Lonardo Mastella prima per numero di voti in città, anche se non eletta in Europa per il mancato raggiungimento da parte del rassemblement ‘Stati Uniti d’Europa’ della soglia di sbarramento del quattro per cento, che invece sarebbe stata con ogni probabilità raggiunta se fosse stato trovato un accordo politico elettorale con Carlo Calenda, il leader di Azione a sua volta fuori dal Parlamento per mancato raggiungimento del quorum.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia