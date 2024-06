Un appello alla responsabilità, all’unità della coalizione. Il centrodestra, ci dicono le Europee, in questa provincia è ampiamente maggioranza relativa, è un dato da non dilapidare. E’ l’invito della Lega recapitato a Fratelli d’Italia e Forza Italia da parte del candidato Luigi Barone e del responsabile provinciale Luigi Bocchino. Saremo pure la terza forza dello schieramento, ma della quale, avvertono i salviniani, non si può fare a meno se si intende cullare propositi di successo ai prossimi appuntamenti elettorali.

