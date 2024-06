E’ il momento di tuffarsi nel mercato. Dopo aver fissato il primo determinante tassello della ripartenza, il Benevento deve iniziare a orientare la propria bussola in vista delle contrattazioni estive che ufficialmente partiranno solo dal 1° luglio, ma che in realtà sono già cominciate. Tanto è vero che in questa settimana ci sarà la prima scadenza con cui fare i conti, quella che riguarda i diritti di riscatto dei giocatori ceduti in prestito. Da questo punto di vista, il club giallorosso ha solo due situazioni da risolvere che per la verità appaiano già definite: interessano il futuro di Acampora e Viviani che potrebbero essere riscattati rispettivamente da Bari e Cosenza, ma che sono destinati a far rientro alla base. Ma in questa fase Marcello Carli e Gaetano Auteri dovranno anche valutare ciò che hanno già a disposizione, mettendo in conto per qualcuno il rischio di proposte provenienti da formazioni di categoria superiore.

