Circello – Vittoria agevole per Golia: “Più voti della volta precedente, ringrazio la comunità”

Ampia riconferma a Circello per Gianclaudio Golia con la compagine “Circello è forte”, che batte lo sfidante Nicola Petriella con “Per Circello”. Sono ben 430 i voti di differenza tra le due compagini che assegnano una netta vittoria all’amministrazione uscente. Il progetto di Petriella, formato in larga misura da giovani con la volontà di operare un cambiamento non è bastato per sconfiggere l’ormai consolidata amministrazione Golia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia