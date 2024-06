Un futuro tutto da scrivere, con o senza la maglia giallorossa sulle spalle. Alcuni contratti in scadenza il prossimo 30 giugno hanno già cancellato ogni possibilità di rinnovo, tra addii materializzati e traiettorie che sembrano sempre più lontane dal Sannio. Altri, invece, inseguono una conferma per la prossima missione Serie C del Benevento, alimentando le speranze promozione. È la storia di Amato Ciciretti, Riccardo Improta e Nicolò Manfredini, tre certezze di uno spogliatoio che ha solo sfiorato la finale per la B e che cerca nuove basi sulle quali poter costruire la Strega del futuro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia