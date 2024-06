Oggi il decoro, ieri il degrado. Oggi la luce, ieri il buio. Assoluto.

“A piazza Cardinal Pacca non c’era nulla, oggi c’è un luogo completamente riqualificato. Nasce un luogo che dà un taglio netto con un passato che era solo incuria, rifiuti e null’altro”. Al taglio del nastro dell’area da sempre nota come “Piazza Santa Maria”, il sindaco Mastella ed il vice De Pierro hanno insistito soprattutto su tale aspetto. Una riqualificazione maturata dopo mesi di polemiche, manifestazioni di piazza, persino un’interrogazione parlamentare.

Ovviamente, le scelte in piazza Cardinal Pacca, così come in altri siti di grande valore storico, sono state avallate dalla Soprintendenza.

