Attorno c’è silenzio, ma in realtà i movimenti per costruire il Benevento del futuro sono già cominciati. In attesa di sciogliere il nodo allenatore, magari sigillando con il rinnovo la conferma di Gaetano Auteri, il direttore tecnico Marcello Carli si è messo all’opera anche sul fronte organico. Non c’è tempo da perdere, perché i giocatori sotto contratto superano quota 30 e di conseguenza bisognerà lavorare di cesoia per ridurre il numero e aprire così lo spazio ai nuovi innesti. Da questo punto di vista, il nuovo regolamento per la prossima stagione – approvato lo scorso marzo – non va certamente in soccorso al club giallorosso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia