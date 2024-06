Separarsi sarebbe stato un vero peccato. A maggior ragione ora, che inizia la fase due di quel progetto varato dal Benevento la scorsa estate e così faticosamente portato avanti nel corso della stagione appena andata in archivio.

Deve esser stato questo il pensiero di Marcello Carli quando ha ricevuto la telefonata inaspettata di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli. Un amico, più che un ex datore di lavoro, per il dirigente toscano: i due hanno condiviso una lunga esperienza professionale. Una parentesi che il patron empolese avrebbe voluto riaprire per riempire il vuoto lasciato da Pietro Accardi, passato alla Sampdoria. E’ per questo motivo che Carli è finito, anzi è tornato, al centro delle attenzioni dell’Empoli, cosa che non l’ha lasciato indifferente.

