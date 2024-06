Quelle parole affidate ai social non hanno allontanato l’aura di mistero che circonda il suo futuro. “Grazie perché mi avete fatto tornare la voglia di giocare a calcio”, ha scritto Amato Ciciretti su Instagram, salutando il Benevento e i suoi tifosi. Non senza l’amarezza per una parola fine arrivata a un passo dalla finale per la Serie B: “Avremmo meritato migliore sorte, ma alle volte anche se dai tutto non ricevi quello che dovresti”, ha scritto l’attaccante giallorosso. A primo impatto sul suo profilo, la foto con la maglia numero 100, dedicata al traguardo delle presenze raggiunte con la Strega.

