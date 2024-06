Agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura del divieto di dimora in Benevento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di una donna residente nel capoluogo cittadino per i delitti di atti persecutori ai danni di alcuni vicini di casa nonché della figlia – non abitante nel medesimo stabile – di una anziana vicina di casa.

