La Cgil Funzione pubblica la definisce “una pronuncia storica”, “una grande vittoria”: il giudice del lavoro di Benevento ha dichiarato antisindacale la condotta del Comune di Benevento nei confronti di tale organizzazione, sentenza che “ha acclarato le condotte illegittime che denunciavamo da mesi”, commenta Mimmo Raffa, segretario della Federazione Lavori Funzione Pubblica.

A carico di palazzo Mosti, non un singolo episodio ma un modello che ripetutamente ha agito in spregio alle norme contrattuali e al rispetto delle relazioni sindacali.

Da ottobre 2023 sino a febbraio 2024 tutti gli atti deliberativi e dirigenziali contestati dalla Cgil sono stati ritenuti illegittimi perché adottati in violazioni delle predette norme.

