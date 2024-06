Dai dati del Ministero dell’Interno emerge un forte decremento degli incassi per il Comune di Benevento derivanti da multe stradali. Per la città capoluogo si è passati dai 606mila euro del 2022 ai 372mila del 2023. Dato inferiore, quello a consuntivo del 2023, anche rispetto agli incassi da multe per il 2021, quanto il montante finanziario era stato pari 440mila euro circa.

L’anno scorso invece in virtù della crescita incassi dell’anno prima consistenti investimenti per sicurezza stradale per 402 mila euro, i due terzi dell’incasso del 2022. Cifra superiore ai 309mila investiti nel 2022 per sicurezza stradale e ai 281mila del 2021. La proiezione conseguente preannuncia per il 2024 un inevitabile calo investimenti in sicurezza stradale da introito multe.

