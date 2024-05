La vittoria che voleva, seppur col minimo scarto. E’ quella che ottiene il Benevento nel primo round con la Torres e che consente ai giallorossi di mettersi in posizione di vantaggio in chiave qualificazione, visto che ora sarà sufficiente un pari nella gara di ritorno in programma sabato al ‘Vanni Sanna’ di Sassari per brindare al passaggio del turno e all’accesso alle semifinali, dove troverebbe la vincente di Juventus Next Gen-Carrarese. Finisce 1-0 il primo atto grazie al gol di Talia arrivato al 22′. Rete che ha rotto l’equilibrio e cambiato l’inerzia del match, perché da quel momento in poi la Strega è diventata padrone del campo, costruendo anche qualche buona occasione per il raddoppio, mentre gli ospiti hanno fatto parecchia fatica a trovare varchi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia