La Soprintendenza ABAP per le province di Caserta e Benevento, ha presentato ieri, nel corso di una conferenza stampa presso il Comune di Amorosi, l’eccezionale rinvenimento di una necropoli di epoca preromana ad Amorosi , caratterizzata da ricchi corredi funebri.

L’evento ha visto la partecipazione di Carmine Cacchillo, Sindaco di Amorosi; l’Onorevole Francesco Maria Rubano; Gennaro Leva, Soprintendente ABAP per le province di Caserta e Benevento; Andrea Martelli, Funzionario Archeologo SABAP per le province di Caserta e Benevento; Michela Frapporti, Responsabile Unità di Archeologia in Sviluppo Progetti di Terna; Chiara Pietraggi, Responsabile Unità di Autorizzazioni e Concertazione Centro Sud Area Tirrenica di Terna.

