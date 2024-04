Dopo il completamento di gran parte degli interventi previsti per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori del nuovo reparto di radiologia ubicato in parte del piano seminterrato del polo SPS di Cerreto Sannita, con implementazione dei lavori del blocco destinato ad ospitare la risonanza magnetica nucleare, adesso avviato lo svolgimento per ulteriori lavori complementari in locali contigui del reparto onde consentire la fruibilità della Risonanza magnetica e della nuova Tac da parte dell’utenza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia