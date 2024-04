Sorte amara per l’avvocato 56enne Carlo Paglia. Professionista particolarmente apprezzato per le sue doti umane e il valore forense. Mentre stava percorrendo a piedi via Perasso si è improvvisamente accasciato al suolo, spirando dopo pochi istanti verosimilmente per un malore.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia