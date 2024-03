Non si fermano i commenti all’indomani della designazione di Giovanna Petrillo, chiamata a costruire un progetto civico a trazione Pd in vista delle amministrative di giugno a San Giorgio del Sannio. La decisione è stata assunta dal commissario Cacciano, sulla scorta delle disponibilità acquisite dal gruppo di lavoro coordinato da Giancarlo Bruno, ma non ha incontrato il favore di tutti i presenti all’incontro di mercoledì sera. Ora, più di un rilievo viene mosso da Antonella Pepe, esponente della Direzione nazionale del partito, che durante la riunione aveva dichiarato di voler lasciare il ruolo di sub commissario affidatole dal commissario regionale Misiani. E anche un gruppo di iscritti che aveva già invocato in precedenza l’apertura di una stagione nuova è tornato a farsi sentire.

