Tra fiducia e cautela, in una giornata ricca di incroci che potrebbero dare una direzione chiara alla parte finale del campionato del Benevento. Che, dopo il passo falso interno con il Monopoli e dopo aver abbandonato ogni ambizione di vertice, ha ora la priorità di tenersi stretto quella piazza d’onore che più di qualche vantaggio garantirebbe in chiave play off. L’imperativo, oggi più che mai, è quello di tornare a raccogliere i tre punti, innanzitutto per scongiurare il rischio di un contraccolpo psicologico che potrebbe stordire la Strega, ma anche per approfittare dell’assist del calendario e consolidare il secondo posto in classifica.

