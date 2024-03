Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia che permette a Cusano Mutri di fare i conti con la sua storia. Il sindaco uscente, Giuseppe Maria Maturo ha fatto la sua scelta di rinuncia alla leadership. Non sarà più il sindaco di Cusano. Si chiuderà, con la fine di questa legislatura, una esperienza amministrativa che ha preso il via 20 novembre del 1994.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia