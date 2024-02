La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al controllo economico del territorio, ha sottoposto a sequestro una discarica abusiva sita in Melizzano. In particolare, militari della Tenenza di Solopaca, hanno scoperto in un’area boschiva adiacente a strada comunale nel territorio di Melizzano un deposito incontrollato di rifiuti speciali.

