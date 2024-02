Anche a Reino niente bevande in bottiglie, contenitori, bicchieri in vetro e lattine per i festeggiamenti del prossimo “Carnevale 2024” che si terranno l’11 – 13 e 18 Febbraio 2024. Infatti il Settore Vigilanza e Polizia locale ha emesso una nuova Ordinanza che introduce il divieto di introdurre, vendere e somministrare bevande in bottiglie, contenitori, bicchieri in vetro e lattine.

