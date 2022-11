Una delle notizie venute fuori dal Consiglio comunale non riguarda i punti all’ordine del giorno. Prima dell’apertura dei lavori il sindaco Angelo Ciampi ha anticipato ai consiglieri la necessità di tornare in Aula in tempi brevi per la procedura per l’esproprio in via Toppa. Un passaggio decisivo in vista della realizzazione del secondo serbatoio che dovrebbe, se non risolvere definitivamente, mitigare in maniera sensibile il problema dell’approvvigionamento idrico a San Giorgio del Sannio.

