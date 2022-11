Accusato di furto con destrezza il 45enne Giovanni Altieri. Raid ai danni dell’avventrice di un negozio in centro storico, privata del suo portafogli. La donna si è accorta di non essere più in possesso del portafoglio e del denaro al suo interno, ben mille euro e anche una carta di pagamento.

