Tornare a casa con un punto contro l’attuale seconda forza del campionato, per altro dopo esserti trovato sotto di due gol alla fine del primo tempo, dovrebbe essere motivo di soddisfazione. Fabio Cannavaro, però, non è tipo che si accontenta di gioie effimere e più che sottolineare la rimonta della squadra giallorosso, preferisce puntare il dito su cosa a suo avviso non ha funzionato. Ed è tutto racchiuso in quella mezzora in cui la Reggina non solo ha segnato due volte, ma ha pure creato diverse occasioni pericolose.

