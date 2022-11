Si rischia la paralisi politica alla Camera di Commercio. Con la lettera di venerdì firmata anche da due pezzi pesanti come La Stella e Catauro, è in frantumi il fronte che in estate, durante un autentico rodeo elettorale, aveva vietnamizzato le categorie di Sannio e Irpinia, ma comunque permesso a Bruno di battere nelle urne Mastroberardino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia