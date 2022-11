Una rimonta che sa di nuova fiducia per uno spogliatoio ritrovato e arricchito nel suo potenziale offensivo. Ma anche il rimpianto di troppi spazi e troppo tempo concesso all’avversario, complicando la propria partita in maniera rischiosa. Il Benevento confeziona il pareggio del Granillo nel suo secondo tempo, sfruttando il cambio d’atteggiamento dei giallorossi e il contributo prezioso dalla panchina, necessario per dar respiro alla squadra e un numero diverso di opzioni all’allenatore giallorosso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia