Telecamere in arrivo a Calvi, per una rievocazione storica che renderà protagonista il palazzo federiciano di Cubante. Dopo le tappe umbre ad Amelia e Narni, e una ‘puntata’ a Sanremo, Ali della Mente muove verso il Sannio per dare forma all’opera di rievocazione storica ‘Segreti Medioevali’. La location è il Casino di Federico II fatto erigere dallo Stupor Mundi lungo il corso dell’Appia.

