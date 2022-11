La Polizia municipale di Benevento ha provveduto a identificare l’autore dell’incidente stradale occorso in via Fratelli Rosselli, intersezione con via Cifaldi, nel pomeriggio di lunedì scorso, nel quale erano rimaste ferite due donne. Il guidatore di un suv dopo avere tamponato l’utilitaria, una Fiat Punto, con a bordo una 52enne e una 84enne rimaste entrambe ferite seppure non in modo gravissimo, si allontanò senza prestare soccorso.

