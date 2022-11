Non ci sarà il pienone, ma comunque lo stadio ‘Granillo’ regalerà un buon colpo d’occhio per il match di domani tra Reggina e Benevento. Finora, infatti, sono stati venduti oltre tremila tagliandi su sponda amaranto, che uniti ai 4.150 abbonati fanno salire il dato dei presenti certi già a oltre settemila. Il tutto quando ci sono a disposizione ancora quasi due giorni per assicurarsi i biglietti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia