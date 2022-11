La stagione in giallorosso finora non è stata particolarmente soddisfacente, ma nonostante ciò Ilias Koutsoupias resta convinto della scelta fatta la scorsa estate, quando rifiutò le proposte di Verona e Spal, per accettare quella del Benevento: «Sarei potuto andare al Verona – ammette il centrocampista greco nel corso di un’intervista rilasciata al portale Sport24.gr – ma le idee che avevano sul mio conto non mi piacevano, perché avrebbe voluto mandarmi in prestito. Per questo ho preferito una squadra come il Benevento che ha investito tanti soldi per acquistarmi a titolo definitivo e che ha dimostrato di credere fortemente in me».

