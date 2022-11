Rapina tentata senza conseguire il profitto del reato in città con raid nei confronti del supermarket di via Saverio Caselli, in zona Santa Colomba del rione Libertà nella serata di sabato scorso. In quattro si sono fermati nel piazzale antistante il supermercato e hanno poi fatto irruzione a ridosso dell’orario di chiusura nel medesimo spazio mettendo nel mirino responsabile del punto vendita, addetto alla gestione dell’incasso.

