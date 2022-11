Al via i lavori per allestire le scene del Presepe Vivente di Pietrelcina. Da diverso tempo un nutrito gruppo di volontari è già all’opera nel borgo antico, dove si conservano le case di Padre Pio per preparare nel migliore dei modi ogni scena da portare all’attenzione dei visitatori nel corso delle canoniche serate del 27, 28 e 29 dicembre 2022.

