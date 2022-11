Ha visto il ministro degli Interni Matteo Piantedosi e ha pranzato con lui nella giornata di ieri, il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha discusso con il capo del Viminale soprattutto di temi di natura istituzionale. In particolare la scarsità di risorse ai Comuni per i quali non sono previste risorse nel decreto Aiuti quater: “Bisogna mettere al centro e supportare più i Comuni che le Regioni. Le casse dei Comuni sono a zero”.

