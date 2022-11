Il settimo tentativo è quello giusto. Il Benevento trova la prima vittoria della gestione Cannavaro e lo fa annullando l’imbattibilità della Spal da quando sulla panchina si è seduto Daniele De Rossi. Un successo importante per la Strega che a un certo punto della partita si è ritrovata all’ultimo posto in classifica e che invece al triplice fischio si vede quasi fuori dalla zona play out. Prodigi di un successo tanto cercato quanto meritato, arrivato in rimonta, contro una squadra in salute e che a sua volta cercava i tre punti per avvicinarsi alla zona play off. A fine partita, Fabio Cannavaro non può che essere soddisfatto di tutto questo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia