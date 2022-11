Vertice sul Pnrr, Mastella contro il Governo: “Avaro con i Comuni, niente di concreto da Decreto aiuti”

Vertice sull’andamento delle progettualità Piano Nazionale Ripresa e Resilienza ieri mattina a Palazzo Mosti, con il sindaco Mastella a presiedere i lavori con assessori, dirigenti e il rettore Unisannio, Gerardo Canfora. Emerso il pieno rispetto del cronoprogramma per il complesso attività Pnrr, con criticità da risolvere rispetto all’intervento per il complesso Malies, da tempo sito problematico per vicende ormai davvero annose e da riqualificare e rilanciare in modo profondo. Ma i veri nodi derivano dalla realizzazione delle opere civili e la copertura dei costi legati al caro energia.

