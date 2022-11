Operazione strade sicure a Sant’Agata de’ Goti. Dopo il debutto di qualche giorno fa, torna in campo l’autovelox acquisito dalla Polizia municipale di Palazzo San Francesco nell’ambito di un progetto teso a garantire sicurezza in strada. I Vigili urbani guidati dal Capitano Di Mezza hanno reso noto il calendario delle prossime posizioni in strada del sistema di controllo della velocità.

