Disturbi neurosviluppo, scoperto nuovo gene: allo studio hanno partecipato anche genetisti del San Pio

‘Delineation of a KDM2B-related neurodevelopmental disorder and its associated DNA methylation signature’ è il titolo della ricerca apparsa nel numero di questo mese della prestigiosa rivista scientifica internazionale Genetics in Medicine: il lungo e approfondito articolo scientifico in termini di estrema sintesi può essere reso sul piano divulgativo nel senso che il KDM2B è un gene che agisce regolando l’espressione di altri importantissimi geni, è stato per la prima volta associato nell’uomo ad una patologia. Si tratta di una forma specifica di disturbo del neurosviluppo, provvisoriamente denominata ‘KDM2B-associated NDD’.

