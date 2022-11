La solita smorfia di disappunto per via di una lista di indisponibili che resta chilometrica, ma anche la serena consapevolezza di potersela andare a giocare pure in condizioni di piena emergenza. La situazione in casa Benevento non cambia, anzi si può dire che è persino peggiorata, se si pensa al fatto che i giallorossi saranno di scena oggi pomeriggio a Ferrara con gli uomini contati: Cannavaro non solo non è riuscito a recuperare nessuno degli infortunati – con Tello e Acampora rimasti nel Sannio a scopo precauzionale – ma deve pure rinunciare allo squalificato Pastina. In totale, dunque, gli indisponibili diventano 10 e di conseguenza i convocati appena ventidue, con sei di questi che non hanno mai messo piede in campo in una partita di Serie B.

