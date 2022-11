Il Qatar può attendere. Mancano meno di quindici giorni all’inizio dei Mondiali, ma per Kamil Glik non è ancora arrivato il momento di rivolgere il pensiero all’affascinante sfida che lo attende con la sua Nazionale. La settimana che si apre oggi è di quelle importanti per il difensore giallorosso e non solo perché entro domenica arriverà la convocazione ufficiale del commissario tecnico della Polonia, Czeslaw Michniewicz.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia