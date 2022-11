Il Benevento non è mai stato così lento nel corso delle stagioni disputate in Serie B e ora deve provare a cambiare passo. Massima concentrazione in casa giallorossa, perché quello di domani con il Bari è un incrocio da non sbagliare. Dopo i segnali di vitalità lanciati la scorsa settimana, un eventuale passo falso potrebbe avere effetti devastanti per la Strega, che rischierebbe di far fatica a ricucire nuovi strappi e nuove lacerazioni, e provare a ripartire. I giallorossi hanno urgente bisogno di un minimo di continuità e, dopo aver interrotto la serie negativa delle due sconfitte di fila, puntano a guadagnarsi conferme nel faccia a faccia di domani pomeriggio con il Bari, nonostante arrivino anche a questo appuntamento con una lunga lista di indisponibili. Che magari sarà meno corposa rispetto a quella della gara con il Pisa, ma il numero degli assenti resterà comunque consistente.

