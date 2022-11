Nello staff sanitario del Benevento entra Silvano Cotti, il Messi dei fisioterapisti

Continua la rivoluzione nello staff sanitario del Benevento Calcio. Dopo il taglio di Ernesto Galliano, Massimo Buono e Davide Schiavone, la società ha perfezionato l’ingaggio di Silvano Cotti, a lungo considerato il Messi dei fisioterapisti per aver curato i muscoli di campioni del calibro di Vieri, Nesta, De Rossi, Veron e Shevchenko. Il suo nome è stato fatto espressamente da Fabio Cannavaro, con cui Cotti ha lavorato in Cina, e approvato dal dottor Stefano Salvatori che da una settimana è tornato a collaborare col club giallorosso, dopo l’addio di Enrico D’Andrea. Cotti è già arrivato in città ed è stato già presentato alla squadra.