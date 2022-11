Centodieci nomi nell’avviso chiusura indagini per l’inchiesta su presunte corruzioni per concorsi accesso alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco per il segmento che riguarda i presunti beneficiari della trama corruttiva e i loro familiari (principali artefici della trama corruttiva additata dall’accusa il viceprefetto Claudio Balletta, il vigile del Fuoco in quiescenza Antonio De Matteo; il vigile del Fuoco in servizio Giuseppe Sparaneo; ed ancora il maresciallo della Guardia di Finanza, Antonio Laverde, in servizio a Roma; il carabiniere Vito Russo: tutti e cinque sotto processo nel principale troncone giudiziario della vicenda).

