Approvata la convenzione tra Aorn “San Pio” e l’Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione “G. Pascale” di Napoli per la creazione di un Gruppo Oncologico Multidisciplinare per per il Percorso Diagnostico Terapeutico Tiroide. Medici dei due poli ospedalieri formeranno un gruppo coordinato per percorsi diagnosi e cura, di rilievo regionale, inserito nella rete oncologica campana.

