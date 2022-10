Sei mesi fa si sfidavano per la Serie A, ora Benevento e Pisa si trovano nei bassifondi della classifica, separati solo da un punto, situazione che trasforma il faccia a faccia odierno in uno scontro salvezza. Appuntamento a cui le due squadre arrivano con sentimenti opposti: in piena crisi e con gli uomini contati i giallorossi; rigenerati dalla cura D’Angelo, invece, i nerazzurri che da quando è tornato in sella il tecnico pescarese, non hanno ancora mai perso.

