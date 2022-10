Archiviata, al momento, la questione relativa a Michele Napoletano che, per effetto della sentenza di primo grado del Tribunale di Benevento e della annessa applicazione della legge Severino, non è più né consigliere comunale né assessore, l’attenzione finisce inevitabilmente per spostarsi sulle nomine che il primo cittadino Vincenzo Falzarano dovrà andare a porre in essere per sostituire l’ormai ex vicesindaco.

