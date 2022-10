Azienda B2, Iannella presidente del CdA: intesa su debito di San Giorgio

L’imperativo è sempre stato tenere la politica lontani dai servizi sociali e anche ieri l’assemblea dell’Azienda speciale B2 è riuscita a evitare la votazione per l’elezione del nuovo presidente del CdA. Dopo aver raccolto due sole candidature per la successione alla presidente uscente Alessia Accettola, il presidente dell’assemblea Mimmo Vessichelli ha sollecitato un confronto e sospeso i lavori per evitare la conta.

