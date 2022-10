“Ancora un episodio grave presso la casa circondariale di Benevento, un detenuto internato nel circuito media sicurezza era stato convocato nella sala comando sorveglianza generale per un cambio di cella allorquando con fare molto aggressivo già verbalmente ha estratto un coltello di 30 centimetri tra lama e manico, minacciando un ispettore, comandante di reparto sorveglianza generale di turno, per poi venire fermato e portato in cella isolamento”. E’ quanto denunciato dal segretario nazionale del Sinappe Fernando Mastrocinque.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia