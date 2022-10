Sono stati ascoltati per l’interrogatorio di garanzia ieri mattina o due fratelli di Benevento, il 24enne Matteo Lamparelli e il 31enne Ivan Lamparelli (difesi entrambi dall’avvocato Gerardo Giorgione), accusati di tentata estorsione nei confronti di un ragazzo di Telese Terme e tratti in arresto dagli agenti del Commissariato, intervenuti sul posto su sollecitazione della madre, preoccupata per il figlio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia